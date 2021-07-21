Ученые определили связь мутации в генах с развитием аутизма

Японские исследователи обнаружили, что одна из генетических мутаций может влиять на возникновение аутизма. О данном эксперименте рассказал riken.jp.

Первопричина развития аутизма на сегодняшний день все еще не раскрыта. Одни исследователи озвучивают ее, как аутоимунные заболевания, а также другие внешние и внутренние триггеры, не связанные с генетическими факторами.

Специалисты нового исследования не согласились с такими предположениями. Группа японских ученых отметила генную мутацию SUV38H2, которая способствует недостаточному процессу метилирования в гистонах, что и вызывает развитие аутизма.

Авторы эксперимента провели тесты на мышах и доказали, что их когнитивные способности значительно снизились при отсутствии гена SUV38H2. Животные понимали общий смысл поставленных задач, но не могли оперативно решить проблему. А отличительной особенностью аутизма как раз и является несостоятельность когнитивных функций.

Источник: hightech.plus