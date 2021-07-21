 

Эксперты назвали причины, из-за которых женщины живут дольше мужчин

21.07.2021, 19:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно статистическим данным, средняя продолжительность жизни женщин обычно больше, чем у мужчин. Эксперты назвали три причины, которые могут объяснить данную закономерность.
На количество прожитых лет влияют различные социальные факторы. Мужчины употребляют алкогольные напитки в два раза чаще, чем представительницы прекрасного пола. Сведения Всемирного банка говорят о том, что на планете курят 35% мужчин и 6% женщин. Кроме этого, представительницы слабого пола ответственнее относятся к своему здоровью, поэтому на 33% чаще посещают врачей. Когда они замечают ухудшение самочувствия, то сразу идут в больницу, в отличие от мужчин.

Еще одна причина, на которой акцентировали внимание ученые, это различия в гормональном фоне. Из-за того, что у женщин больше вырабатывается эстроген, у них снижен риск сердечно-сосудистых болезней. Высокий уровень тестостерона связан с проявлениями агрессии и рискованным поведением. Поэтому парни чаще погибают в молодом возрасте, если сравнивать с девушками.

Как отметила доцент Вирджиния Зарулли, мужская Y-хромосома представляет собой X-хромосому, только без ножки. В результате, ей не хватает генетического материала, поэтому организм может быть более подвержен болезням. У женщины двойная Х-хромосома, что приравнивается к наличию допматериала. Если одна из хромосом мутирует, вторая может выступить как запасная.

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / Как изменятся отношения России и США при Байдене

21.02 / Что “столкновение” произошедшее 33 года назад в Черном море говорит о будущем противостоянии ВМС США с флотами России и Китая

25.07 / Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко

19.06 / Мнение: Как прививают хазары

21.05 / Два таких разных одиночества – Личное мнение

06.11 / Звезда “Джентльменов” Генри Голдинг впервые станет отцом

24.07 / Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве

18.10 / Не верить, даже если правду говорят

20.02 / Ученые: Отвращение полезно для физического здоровья

16.02 / Мнение: О людях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика