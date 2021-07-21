Эксперты назвали причины, из-за которых женщины живут дольше мужчин

Согласно статистическим данным, средняя продолжительность жизни женщин обычно больше, чем у мужчин. Эксперты назвали три причины, которые могут объяснить данную закономерность.

На количество прожитых лет влияют различные социальные факторы. Мужчины употребляют алкогольные напитки в два раза чаще, чем представительницы прекрасного пола. Сведения Всемирного банка говорят о том, что на планете курят 35% мужчин и 6% женщин. Кроме этого, представительницы слабого пола ответственнее относятся к своему здоровью, поэтому на 33% чаще посещают врачей. Когда они замечают ухудшение самочувствия, то сразу идут в больницу, в отличие от мужчин.

Еще одна причина, на которой акцентировали внимание ученые, это различия в гормональном фоне. Из-за того, что у женщин больше вырабатывается эстроген, у них снижен риск сердечно-сосудистых болезней. Высокий уровень тестостерона связан с проявлениями агрессии и рискованным поведением. Поэтому парни чаще погибают в молодом возрасте, если сравнивать с девушками.

Как отметила доцент Вирджиния Зарулли, мужская Y-хромосома представляет собой X-хромосому, только без ножки. В результате, ей не хватает генетического материала, поэтому организм может быть более подвержен болезням. У женщины двойная Х-хромосома, что приравнивается к наличию допматериала. Если одна из хромосом мутирует, вторая может выступить как запасная.

Источник: glas.ru