Виктория Дайнеко заинтриговала подписчиков снимком в свадебном платье: “Хороший день”

Популярная певица Виктория Дайнеко разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в шикарном свадебном наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

На опубликованном в микроблоге снимке, фоном которого служит фойе, оформленное в старинном классическом стиле, исполнительница стоит перед распахнутыми дверьми спиной к зрителю. Нарядом ей служит платье, внешне весьма схожее со свадебным: длинный подол, разукрашенный узорами с имитацией драгоценных камней, широкие рукава и изящная шнуровка от лопаток до талии. “Хороший ведь день”, – таким интригующим слоганом сопроводила изображение Виктория Дайнеко.

Характерный покрой платья сразу же спровоцировал у немалой части подписчиков подозрения в приближении скорой свадебной церемонии с участием хозяйки аккаунта, и именно такую догадку они попросили подтвердить в комментариях певицу. Другие же поклонники предпочли абстрагироваться от столь конкретных предположений и в очередной раз похвалили Дайнеко за шикарную красоту. К слову, сама красотка так и не прокомментировала причину своего появления в кадре в столь церемониальном наряде.