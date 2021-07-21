 

Виктория Дайнеко заинтриговала подписчиков снимком в свадебном платье: “Хороший день”

21.07.2021, 19:46, Разное
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Популярная певица Виктория Дайнеко разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в шикарном свадебном наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
На опубликованном в микроблоге снимке, фоном которого служит фойе, оформленное в старинном классическом стиле, исполнительница стоит перед распахнутыми дверьми спиной к зрителю. Нарядом ей служит платье, внешне весьма схожее со свадебным: длинный подол, разукрашенный узорами с имитацией драгоценных камней, широкие рукава и изящная шнуровка от лопаток до талии. “Хороший ведь день”, – таким интригующим слоганом сопроводила изображение Виктория Дайнеко.

Характерный покрой платья сразу же спровоцировал у немалой части подписчиков подозрения в приближении скорой свадебной церемонии с участием хозяйки аккаунта, и именно такую догадку они попросили подтвердить в комментариях певицу. Другие же поклонники предпочли абстрагироваться от столь конкретных предположений и в очередной раз похвалили Дайнеко за шикарную красоту. К слову, сама красотка так и не прокомментировала причину своего появления в кадре в столь церемониальном наряде.



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