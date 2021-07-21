Мнение: Письмо: “Есть поток в других ресурсах”

Вот эта автор писала письмо, я отметила ее потенциал нерыбы и обещала ей, что ее СЗ у героя будет расти после расставания.

Так и вышло. Ее СЗ подросла, герой стал делать шаги, а вот автор шагов в сторону эволюции своей делать не стала, уверенно вернулась в состояние рыбы и даже ниже. С героем она начала косячить, грубо щипцевать и ставить ультиматумы паровоза, СЗ ее сначала не снижалась, но теперь уже начала снижаться. И потеряет она все, что получила, скорее всего.

Автор специально начинает с какой-то старой истории, оправдываясь, почему так себя ведет в новых отношениях.

Но никак та история не оправдывает ее косяки в этой, и ее ЗВ не оправдывает. Со всем этим мусором в поле ей жить.

И это очень жаль, потому что история после того письма складывалась красиво и парень очень симпатичный.

Разбирайте сами, особенно про ультиматум паровоза интересно, что это такое за явление, опишите.

И еще заметно у этого автора, как она наметила жизненный план и хочет следовать ему, не обращая внимания на изменение обстоятельств в виде появления в ее жизни мужчины. Вот это тоже – опасное штурманство. Чем оно чревато, опишите.

irina_muntyan

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за разбор моего письма: https://evo-lutio.livejournal.com/1212907.html.

Ситуация с героем продолжилась, прошу Вас и о её разборе.

Но чтобы продолжить рассказ про В., надо хотя бы вкратце сказать, что происходило у меня фоном тем же временем. По факту, эта ситуации для меня сейчас жизненно важнее, чем ситуация с В., но есть ощущение, что я с В. веду себя настолько неправильно, что мне это потом аукнется, когда я разгребу сегодняшние проблемы.

Я 12 лет работала с человеком, который последовательно мне был начальником, наставником, близким другом, старшим партнером по бизнесу, скажем так.

Интима у нас с ним не было. Хотя чувства у меня к нему были сильные. Не любовь, как я понимаю. Слияние.

Все эти годы я посвящала себя исключительно работе, чтению и базовому развитию (литература там, кино, какая-то музыка, спорт, потому что раньше этого не было ничего, я неуч тот еще). Этот человек был для меня очень значимым, проводником, что ли.

Одновременно с этим у меня лет 10 были диагностированы то тревожное расстройство, то депрессия. Но мне не помогали ни таблетки, ни психологи.

Депрессия была пздц какой, днище.

То есть, я тогда так называла эти состояния. Как еще их назвать, если перманентно лезли всякие дикие мысли в голову, а врачи уже поставили этот диагноз.

Единственное, что меня удивляло, это неэффективность ни психотерапии, ни фармы. Кроме того, я могла много работать, заниматься спортом, смеяться, когда смешно. Это не особо характерно для депрессий. По факту все эти состояния обострялись от общения с этим человеком, от мысли о нем. Не знаю, как объяснить. Это при том, что он делал для меня невероятно много.

Что происходит со мной мне помог разобраться блог.

Я поняла, что долгие годы нахожусь в слиянии с этим человеком, что с одной стороны сливаю ему ресурсы (круглосуточно на работе, его кредиты на мне), с другой стороны эмоционально присосалась к нему, основная корона — Спасательница, локус в небе, границ просто нет — я претендовала на все его время: он часами учил меня профессии, составлял мне списки книг, фильмов, приучил к спорту, приглашал в путешествия, ходил со мной в кино, на выставки, даже на шоппинг, со временем я каждый день бывала у него дома, в семье. Я не представляла свою жизнь без него. В моей голове он был главным арбитром, я на всё, всех и на себя смотрела его глазами.

Постепенно начало разрушаться мое здоровье: к сентябрю 2020 года я почти не могла двигаться. Проблемы со спиной, сосудами, кровью.

Ближе к осени 2020 г. я поняла, что фактически скребу по дну и начала читать блог в части границ, особенно посты про слияние, про родительские фигуры, про локус, естественно. Я читала с карандашом и приходила в ужас от того, что я такое. Многие фразы я просто заучивала наизусть.

«Если вы настолько сильно зависите от того, как именно к вам относится другой, это значит, вы приклеены к другому, вы подчинены ему, вы его часть. Отдельного вас не существует, у вас нет Себя. О каком самоуважении вы вообще говорите?

Уважать себя – это считать Себя главным для самообеспечения.

Если ваш комфорт, ваше настроение, ваше самочувствие зависят от отношения к вам другого, вы паразит, не имеющий достаточных внутренних опор, поэтому опирающийся на другого».

Или вот:

«Сила – это не когда твои ножки разъезжаются, но ты маму не зовешь, потому что обиделся на нее. А когда ты стоишь так твердо, что можешь сам свою маму поддержать и хочешь поддержать. Ты сам становишься родителем. В широком смысле слова “родителем”, рождать что-то можешь и растить это сам».

В сентябре 2020 года я привела все рабочие дела в порядок и ушла от него.

Уходила я в никуда. Мне не на что было платить за квартиру через неделю, на мне висели кредиты просроченные на почти млн рублей, меня штормило от каких-то постоянных проблем со здоровьем.

И до жути пугало, что я ушла от него.

Сейчас меня пугает, что меня это пугало.

Короче говоря, я как-то встала с постели и начала делать хоть что-то.

Дела пошли сразу. Всё, чего я боялась, просто не случилось. Часть старых клиентов пришли ко мне, откуда-то взялись новые. К весне-лету 2021 получилось закрыть два проекта, получить за них хорошие деньги.

Благодаря им на сегодняшний момент я зарыла все кредиты, очень много общаюсь с семьей и участвую в их жизни, особенно финансово.

И только к лету я почувствовала, что и со здоровьем уже есть значительные подвижки: с осени я долго и дорого лечила «физику». Недавно врач разрешил мне заниматься спортом.

С того момента, как я уволилась, я ни дня ни на кого не опиралась, и ни дня у меня не было тех состояний, которые я называла раньше «депрессиями». Причинно-следственная связь между этими обстоятельствами мне очевидна.

Сейчас у меня так: я сняла скромную, но уютную квартиру в лесу, очень скромный офис в центре. У меня есть небольшая, но хорошая сумма денег про запас. Есть клиенты с задачами, за решение которых они хотят платить. Я физически чувствую, что делает опора на себя: всё.

У меня есть некоторые планы по тому, как организовать бизнес и вроде ясное понимание куда двигаться.

Короче, я очень, очень дорожу тем, что сейчас имею. Хотя по большому счету я всё еще нищеброд).

После описанной в письме истории я перестала общаться с В.

Он несколько раз писал сообщения типа: «Ну Ир, соглашайся». Про мои проблемы он не знал ничего. Ну то есть, понимал уровень моей ОЗ, но вот вышеизложенную историю не знал.

После новогодних он написал мне:

— Я в Саратове, очень-очень хочу тебя увидеть.

Мы договорились о встрече в кафе, когда я его увидела, нууу… что сказать, заволновалась. Меня к нему по-прежнему тянуло.

Сначала мы говорили ни о чем, будто просто приятели. Потом он внезапно, среди разговора ни о чем сказал, что расстался с девушкой и замолчал, просто глядя в глаза.

Ну он смотрел, и я смотрела, ничего не говорила. Как дураки сидели и смотрели.

Потом он прервал молчание, сказав что-то типа:

— Можно я у тебя поживу пару дней?

— Начинааается.

Он засмеялся, сказал, чтобы я не парилась, он снял номер в гостинице.

Ну через пару дней мы переспали, и он переехал ко мне. Оказалось, что у него с собой целая машина спортивной экипировки, в том числе, лыжи беговые. Мы катались в лесу, что у меня за окном фактически. Я не спрашивала его про личные дела, он спрашивал меня про работу. Отвечала обтекаемо.

Однажды он спросил, почему на моем номере телефона нет привязанных банковских карт. А их действительно не было, потому что из-за просроченных кредитов я не хранила деньги на своих дебетовых картах. От клиентов договаривалась получать деньги другим способом. Сама пользовалась картой брата.

Он начал вникать, я сказала, что не буду его посвящать в свои финансовые дела. В. разозлился, сказал, что так нельзя. Мы чуть не поругались.

Но спасла ситуация: оказалось, что В., пока я отлучалась из дома, накормил кошку мою орехами (она любит орехи) и у нее началось расстройство пищеварения как раз в тот момент, когда мы планировали поругаться из-за того, что я ему не говорю че у меня с деньгами. Ситуация была настолько комичной, что пока мы возили кошку в лечебницу и В. рассказывал врачам, что он сделал с кошкой, напряжение разрядилось. Тема ушла.

Через пару дней он предложил мне ехать в его город, чтобы жить с ним.

«С кошкой, разумеется».

Я не ожидала такого предложения, в моей голове начались сложности: В. не в курсе насколько я в кредитах, что к чему у меня вообще.

А самое главное — я только что вышла из отношений, в которых была и эмоционально и материально зависима, только-только начала вставать на свои ноги, а тут какая-то непонятная ситуация с переездом. Фактически без денег, с долгами, с незаконченными проектами.

Мне важно продолжать разруливать эти проблемы самой.

Это была глубокая ночь, и я предложила обсудить всё завтра.

В. уснул, а я не могла спать.

Пошла на кухню попить и увидела рюкзак В. на полу. Что-то меня дернуло, и я достала из него его паспорт, посмотрела и увидела там штамп. Он женат 8 лет. Ахуела знатно.

Сижу, смотрю на этот паспорт и думаю, что у меня до хера проблем, дел, планов, у меня часики, наконец, а я тут с женатым мужиком в постели валяюсь. Растолкала В. и очень грубо сказала уезжать.

Узнав, что я узнала, В. прокомментировал так: извини-прости, но это ничего не значит, мы летом разведемся, я не мог тебе сказать, потому что ты ничего не хочешь слышать. То-сё.

Сказал, что он не живет с женой фактически.

Я попросила его уехать. Мы долго еще орали друг на друга, он собрал вещи и в итоге, уехал. Наутро я нашла на полке шкафа 300 тыс. рублей.

В тот же день положила их ему на счет.

Он написал мне, что так нельзя, что он хочет мне помочь, что он не негодяй и так далее. Что он летом разведется, чтобы я ему не изменяла до лета. Я видела, что он что-то еще печатал, но я заблочила его везде.

До весны-лета я плотно работала и, как выше писала, закрыла кредиты, задумала планы по открытию своей фирмы, есть кандидаты в помощники, хочу их трудоустроить к себе. Ну то есть, как-то хорошо всё, вроде.

О В. я старалась не думать, при первой мысли уводила внимание. Но, если натыкалась на фото его или наше совместное, то прям щемило, конечно. В итоге, убрала эти фотки подальше от греха.

Отношений не было, было ощущение фрустрации. И, надо сказать, что имиджу пздц. Ну и год назад был пздц, да еще и вид совсем больной был. Сейчас отголоски анемий на лицо, как говорится. Только недавно начала ощущать в себе желание и некоторые силы что-то с этим делать, но пока ничего не делаю. Короче, вся жизнь — работа/лечение/друзья/немного спорта. Не изменяю, в общем).

Недели три назад В. написал в инсте с другого аккаунта поздно ночью, что он в Саратове, и ему срочно надо меня увидеть. Я сидела в уличном баре с друзьями. Ночь, живая музыка, небо это звёздное, блять.

Я недолго размышляла, написала ему адрес бара. Предупредила ребят. Он приехал, зашел во двор, со всеми познакомился, заказал пива. Какое-то время он общался со всеми, кроме меня: в компании триатлеты, говорили они там на своем птичьем языке про предстоящие старты.

Потом все немного отвлеклись на медленную композицию, и В. повернулся ко мне, положил руку на колено: в руке он держал разворот паспорта со штампом о расторжении брака недельной свежести. Потом убрал паспорт и потянул танцевать.

Мы провели в баре всю ночь и под утро пошли гулять на Набережную Волги. Занимались сексом на пляже под мостом и купались в речке.

В. предложил ехать в его город, жить вместе с ним.

Очень знакомая ситуация.

Я сказала, что у меня есть планы по бизнесу, есть начатые проекты, которые мне важно довести. Он не понимает. Ну вот он не понимает, а у меня в голове вся история с теми 12 годами отношений в слиянии, чуть больше полугода без депрессий и новые ощущения собственных ресурсов. И мне очевидно, что этот процесс точно не закончен. Что если я сейчас вот так вот всё брошу меня может снова качнуть.

Для меня все-таки отношения сейчас не так важны, чем моя собственная реализация. Я прям чувствую, что не вовремя это всё. Но, при этом, и отказаться от В. при моих чувствах к нему тяжело.

Я понимаю, что то, что я ему отвечаю для него звучит очень непонятно.

Он мне сказал, что поможет найти мне клиентов в его городе. Но я не хочу этого. То есть, это же опять рассчитывать на него. А, самое главное, у меня есть тут очень важные проекты, которые, впрочем, могут оказаться провальными. А могут и нет.

— Ты детей вообще хочешь? (В. спросил)

— При чем тут дети? Хочу.

— Давай сделаем, знаешь, сколько работы тебе привалит.

Это В., вот так он общается.

В. надо было уезжать следующим вечером, он уехал и «просил подумать».

И еще недели две назад на этом бы история вся бы и закончилась, и я бы попросила вашего совета: что делать в этой ситуации?

Но после его отъезда у меня было ощущение, что я косячу перед В., что по факту надо хотя бы попробовать. Я думала-думала и решила, что так-то моя работа уже давно перестала быть завязанной на офисы. Пока не подвязалась с сотрудниками и расплатилась с кредитами, я тем более, могу попробовать вести дела из его города, сейчас даже судебные заседания (я юрист) можно вести онлайн, ну и, если что, расстояние между городами некритичное.

Короче говоря, я так позитивно стала думать про это всё, что решила лично сказать В., что я согласна переехать (с кошкой, разумеется).

Потом мне пришла вообще гениальная идея. В те дни в его городе проходили велосоревнования, и я на них зарегистрировалась. После чего увидела, что он тоже в списках участников. Решила, что сделаю ему сюрприз и подойду к нему после заезда.

Короче, приехала, получила стартовый пакет. Народа тьма, не вижу В., стартовали.

Оказалось, что я в своей группе приехала третья, это значит, что попадаю на тумбочку при награждении. Вызывают туда громкоговорителем, озвучивая фамилию, имя, город.

Сначала награждали смешанные команды. На второе место вызвали В. и какую-то Юлю: выяснилось, что В. поменял категорию на парную/смешанную.

Встали они на тумбочку, эта Юля молодая, красивая девушка. Он обнимал ее за талию, их наградили, они отошли и встали рядом.

У меня пульс в висках, я не знаю что думать — пары на тумбочках всегда стоят близко, тупо чтобы не упасть, но что-то мне говорило о том, что они не просто напарники по команде.

Пока я раздумывала, начали вызывать нас. Когда меня объявили, я пошла на тумбочку и видела, что девушка прижимается к В., а он по-прежнему ее держит за талию. Он не сразу, кажется, понял, что это меня вызвали и, когда я уже встала лицом к ним (с дрожащими, блять, ногами), она что-то говорила ему на ухо, а потом поцеловала, и он ответил на это поцелуй. Почти тут же увидел, что я на него смотрю. Улыбаться перестал, взгляд не отвел.

Затем пошли другие на награждение, я быстро спустилась, села на велик и уехала в гостиницу через город. Когда я приехала, от него было куча сообщений и пропущенных. Со словами типа: «ну пожалуйста, давай ты не будешь сейчас ничего решать, это девушка, ну просто девушка, нет ничего с ней, остатки отношений», потом еще: «ты мне ничего не ответила про нас, я не чувствовал, что я в отношениях» и так далее.

Ну, короче, с В. всё.

Но я бы очень хотела взгляд на эту ситуацию, особенно с учетом первой части истории — она для меня до сих пор актуальна и требует отдельного осмысления.

То есть, я хочу понять, КАК строить отношения, как выходить из фрустрации (которая, я чувствую, меня сейчас совсем накроет) в условиях, когда с одной стороны часики, а с другой есть поток (я надеюсь) в других ресурсах. Очень, очень важных для меня сейчас. И они забирают львиную долю моих сил. Не то, чтобы я думала, что если бы я сейчас начала бы заниматься Любовью (в смысле ресурсом), то у меня сразу бы всё получилось. Но по факту, я вижу, что я принципиально четт не то делаю.

Спасибо!