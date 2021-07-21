Во всех школах России установят счетчик американского госдолга

Министерство просвещения распорядилось усилить патриотическое воспитание школьников, начиная с нового учебного года. Главными нововведениями станут уроки российской и зарубежной политики, экскурсии в местное отделение “Единой России” и установка специальных табло-счетчиков над досками в каждом классе всех общеобразовательных школ.

На этих табло будет в прямом эфире транслироваться государственный долг США и, по словам автора инициативы, “каждый школьник сможет наблюдать, как недружественное государство ежесекундно все больше утопает в долгах”.

Инициатором патриотических нововведений стала депутат Ирина Яровая, известная как автор многочисленных законов в сфере IT. Она заявила о необходимости присутствия государства в политической жизни молодых людей в школах, которые наиболее уязвимы к западной пропаганде.

“Дети будут видеть, что такое этот ваш Запад. Цитадель запада — США – это почти 29 триллионов долларов долгов, вот к чему ведет западный образ жизни для россиянина. Если мы не объясним это следующему поколению, России не станет”, — заявила Яровая.

Также, помимо этих нововведений, было еще предложение от депутата ЛДПР Леонида Слуцкого установить камеры в школьных туалетах для контроля за курящими детьми, но от идеи отказались.

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