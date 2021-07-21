Подарок герцогине Камилле на 74-летие: путешествие принца Чарльза с супругой по графствам Девон и Корнуолл

17 июля герцогине Камилле исполнилось 74 года, с чем ее в тот день поздравили все ближайшие родственники, включая свекровь в лице королевы Елизаветы II и пасынка принца Уильяма. На следующий же день именинница и ее 72-летний супруг принц Чарльз отправились в трехдневный королевский тур по юго-западу Великобритании. Кстати, для них это первая поездка за пределы Лондона с момента смерти отца Чарльза, принца Филиппа. Незадолго, всего за две недели до его ухода из жизни, супруги летали в Грецию, где родился будущий муж Елизаветы II. Это стало возможным благодаря тому, что в начале февраля Чарльз и Камилла сделали прививки от коронавируса.

Тур начался в понедельник в главном городе графства Девоншир Эксетере, причем в тот же день по всей стране были отменены многие коронавирусные ограничения, а вместе с ними и обязательное ношение медицинских масок в публичных местах. Поэтому монаршая чета впервые за долгое время появилась на публике с открытыми лицами. Кроме того, в связи с послаблением карантинных мер поездка была официально анонсирована (чего тоже давно не было), и на каждой остановке по маршруту Чарльза и Камиллу ожидала толпа местных жителей и зевак.

В Эксетере они первым делом отправились в местный кафедральный собор XI века, который также является общественным центром, где проходят концерты и другие культурные мероприятия. Там они пообщались с работниками транспортной сферы и участниками программы “Net Zero Heroes”, которые реализуют амбициозный проект, направленный на снижение выброса углерода до нуля к 2030 году. Здесь же Чарльзу показали отреставрированный старинный автобус 1961 года выпуска и последнюю модель дилижанса, а также новую станцию экологически чистых электрических велосипедов.

Для первого дня Камилла выбрала наряд, который она демонстрировала совсем недавно: в мае этого года в этом же темно-синем платье-рубашке с принтом в виде перьев разной формы и цвета она посетила больницу Whittington Hospital в Лондоне.

Во вторник, 20 июля, Чарльз и Камилла прибыли на Сент-Мэрис, самый большой по площади и населению остров архипелага Силли в 45 километрах от графства Корнуолл. Здесь принц и герцогиня посетили школу Five Islands Academy School, куда приехали, в соответствии со всеми трендами, на электромобиле каршерингового сервиса. Ученики младших классов показали им свой огород и пасеку, а старшеклассники рассказали о своем эко-совете. Герцог также встретился с группой бизнесменов, пострадавших от пандемии COVID-19. А Камилла заглянула на ферму Veronica Farm, где семья Тейлор производит домашнюю помадку.

В последний день своего путешествия принц Уэльский и герцогиня Корнуольская посетили художественную галерею в Бидефорде, которая недавно отпраздновала 70-летний юбилей. Чарльз и Камилла стали почетными гостями выставки архивных снимков местного фотографа Джеймса Равилиуса. После их ждали на собрании городских сообществ в парке Виктория. Все очевидцы королевского тура отметили, что супруги были в прекрасном настроении и на каждом этапе путешествия с большим удовольствием общались с местными жителями.