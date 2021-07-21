Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями в случае закупок оружия у Москвы

Соединенные Штаты могут ввести в отношении Турции дополнительные санкции в случае закупок российских вооружений, сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у РФ повлекут за собой дополнительные санкции [в рамках американского закона] CAATSA», – сказала Нуланд в Конгрессе, передает ТАСС.

Она добавила, что продажи и совместное с Турцией производство бомбардировщика F-35 останутся приостановленными.

Во вторник «Рособоронэкспорт» сообщил, что в ближайшие месяцы подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии зенитно-ракетных комплексов С-400.

До этого Турция выражала готовность приобрести у РФ второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.