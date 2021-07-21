 

Лавров: Обязательство Германии обеспечить транзит российского газа через Украину в связи «Северным потоком – 2» поражает

21.07.2021, 19:00, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток – 2», в котором заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, по его словам, любая угроза санкций «не может быть приемлема».

«Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата», – рассказал он в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД «России».

Он отметил, что слышал о том, как завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока– 2».

«Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 г. Знать, Германия сильна… Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров.

Он также указал на то, что «никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов… о том, что в случае чего, если РФ «будет плохо себя вести» по «Северному потоку – 2», Германия и Евросоюз гарантированно будут «наказывать» Россию.

«Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения», – заключил глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления. 

Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.

Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию. 



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