Лукашенко обвинил Германию в руководстве террористами в Белоруссии

Действующими в Белоруссии террористами руководят из Германии, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью арабоязычному каналу Sky News Arabia.

«За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего, эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы – исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем – это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

«В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии», – добавил он.

Он отметил, что при попытке совершения терактов в стране задержали множество подозреваемых, эти данные передали руководству Германии.

«Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно», – указал Лукашенко.

Он добавил, что республика не находится в том положении, чтобы «взбудоражить весь мир» нарушением международных норм.

«Это себе может позволить Америка. Надо им разбомбить Ирак – они его разбомбили, надо было поставить на колени Афганистан – они его поставили и ушли оттуда. Это они себе могут позволить. Ну, может быть, могли бы действовать в силу своей мощи Китай, РФ – мощная в военном отношении страна. Но не мы. Мы знаем свое место», – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что право Белоруссии – «быть суверенными и независимыми и определять свою политику». «И мы добиваемся этого права, мы его защищаем и будем защищать», – заключил он.

В середине июля в Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых «спящих» террористических ячеек, которыми управляли из-за границы. Они дали признательные показания.

Напомним, в начале июля Лукашенко заявлял, что в республике раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.