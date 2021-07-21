 

Эпидемиолог Александрин о COVID-19 в августе: В Украине будет как в России, если не хуже

21.07.2021, 18:56, Новости дня
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Он считает, что ситуация ухудшится в связи с появлением штамма “Дельта”.

“В Украине до сих пор продолжается первая волна COVID-19, только с разными пиками. И на сегодняшний день то, когда к нам придет “Дельта”… точнее, уже пришел, только сейчас будут еще наращиваться темпы. К сожалению, охват вакцинопрофилактики, особенно групп риска, у нас ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже”, – сказал Александрин.

Эпидемиолог прогнозирует, что из-за распространения штамма “Дельта” в августе стационары в инфекционных больницах будут переполнены.

“Все нужно делать вовремя. То, что в Украине провалена вакцинопрофилактика, – это факт”, – подчеркнул Александрин.

Контекст:

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует более чем в 100 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. На 14 июля в стране официально подтвердили четыре случая “Дельта”-штамма.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Пока в Украине нет технической возможности самостоятельно выявлять штамм “Дельта”, поэтому она направляет образцы для анализа за границу, в частности в лабораторию Лондона.

На 21 июля в Украине подтвердили почти 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,18 млн человек. Последний месяц суточный прирост инфицированных не превышал 1 тыс.

В России официально подтверждено 6 млн случаев COVID-19 и почти 150 тыс. смертей от этой болезни. В списке американского Университета Джонса Хопкинса она на пятом месте по заболеваемости, ее опережают США, Индия, Бразилия и Франция.

По данным ВОЗ, с середины июня суточный прирост случаев коронавирусной инфекции вырос в РФ с 9 тыс. до 25 тыс., а смертность за сутки – с 400 до 800 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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