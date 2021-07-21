 

“Этому дырчику каких-то 55 лет”. Лидия Таран в топе и мини-шортах проехалась на раритетном велосипеде. Фото

21.07.2021, 18:56, Новости дня
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21 июля телеведущая выложила новую серию снимков, на которых она запечетлена в мини-шортах и топе на старом велосипеде.

“Электросамокаты, говорите? Нет, не слышали. В нашем французском селе таким не балуются. Мы с малой ездим на Le VéloSoleX, или просто “Солекс”. Этот дырчик 1966 года, ему каких-то 55 лет. Для местных это будто вчера. Вообще, классно чувствовать себя пчелой, застывшей в янтаре. А природа здесь! Позже расскажу”, – написала Таран.

На сайте ТСН указано, что 43-летняя ведущая сейчас путешествует по северо-востоку Франции, а велосипед взяла в аренду в небольшом городке Жерарме.

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A post shared by Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)

Контекст:

Лидия Таран родилась 19 сентября 1977 года в Киеве в семье журналистов. Она обладательница премий “Телезвезда” и “Телетриумф”. Карьеру Таран начинала на радио, а в 1998 году впервые появилась на экранах телевизоров в роли ведущей нескольких передач на “Новом канале”. В настоящее время Таран является лицом канала “1+1”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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