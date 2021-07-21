Журавский: ООН прогнозирует, что к 2100 году население Украины сократится на 45%. Нужно стимулировать рождаемость финансово, а не видосиками Зеленского

Организация Объединенных Наций объявила прогноз: к 2100 году население Украины сократится на 45%. Для сравнения, в России, например, – на 14%. Наибольший прирост населения среди бывших союзных республик СССР ожидается в Таджикистане – на целых 172%.

По данным Госстата, на 1 декабря 2020 года у нас проживает 41 629 930 человек. По оценкам бывшего министра Кабинета Министров Украины господина Дубилета – 37 289 000. Хотя никто точно не знает сколько. Последняя перепись населения проводилась лишь в 2001 году.

Почему-то власть очень боится провести перепись населения. А это необходимо хотя бы для того, чтобы понять, как рационально распределять государственный бюджет, на чем акцентировать внимание.

Наши мигранты пересылают своим семьям в Украину ежегодно не менее $10 млрд. Это только официально. Таким образом, миллионы украинцев поднимают экономики других стран, потому что на родной земле для них работы нет. И фактически они являются главными инвесторами.

Со временем значительная часть этих мигрантов перевезет свои семьи в страны, где более выгодные условия проживания и безопасности.

Тенденция к уменьшению количества украинцев продолжается. В 2020 году умерло 616 835 человек. В прошлом году родилось 268 900 детей. И так каждый год. Фиксация негативного прироста больше, чем на 300 тыс.

Если тенденция к уменьшению украинцев продолжится, то через 10 лет нас станет меньше на 3 млн, а через 30 лет – на 9 млн. Тогда статистика ООН неточная и выглядит довольно оптимистичной в отношении Украины.

Чтобы сломать эту ужасную тенденцию, надо прежде всего на законодательном уровне закрепить серьезную материальную помощь мамам, семьям за рождение каждого ребенка.

Государство должно стимулировать рождаемость финансово, а не видосиками Зеленского.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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