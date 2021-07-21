В Борисполе задержали курьера, который пытался провезти более 1 кг кокаина “в желудочно-кишечном тракте”

По предварительным данным, канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники завозили кокаин в Украину из одной из стран Латинской Америки. Для этого они выстроили разветвленную сеть наркокурьеров.

“Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в международном аэропорту Борисполь задержанием двух наркокурьеров с очередными партиями кокаина. Один из них скрыл “товар” в личных вещах. Другой – пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг”, – говорится в сообщении.

Задержанным иностранцам правоохранители сообщили о подозрении.

Открыто уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до восьми лет лишения свободы.

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