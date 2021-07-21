 

В Борисполе задержали курьера, который пытался провезти более 1 кг кокаина “в желудочно-кишечном тракте”

21.07.2021, 18:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По предварительным данным, канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки. Злоумышленники завозили кокаин в Украину из одной из стран Латинской Америки. Для этого они выстроили разветвленную сеть наркокурьеров.

“Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в международном аэропорту Борисполь задержанием двух наркокурьеров с очередными партиями кокаина. Один из них скрыл “товар” в личных вещах. Другой – пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг”, – говорится в сообщении.

Задержанным иностранцам правоохранители сообщили о подозрении.

Открыто уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до восьми лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Поправки в Конституцию в Крыму поддержали 90% избирателей

25.10 / Глобальное потепление превращает Италию в страну наводнений

26.08 / Зеленский: Крым – наша территория, мы его вернем

22.07 / Захватившего заложников в Луцке обвинили по трем статьям

16.06 / Веревский собирался приобрести “дочку” российского “Сбербанка” – СМИ

12.10 / Фракция ЕР обсудит снятие Лысакова с поста в комитете Госдумы

06.03 / Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»

01.03 / Вашингтон собрался наказать силовиков Мьянмы и назвал страну Бирмой

29.12 / Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США

10.07 / Смартфоны Samsung получат водяное охлаждение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика