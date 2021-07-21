Названы опасность игры в телефоне со скуки

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21.07.2021, 18:52, Разное
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Ученые объяснили, почему нельзя играть в игры на телефоне со скуки. В рамках проведения исследования они нашли доказательства вреда данного занятия.
Авторами научной работы являются исследователи из Университета Ватерлоо (Канада). Играя на смартфоне, пользователи могут искать так называемый «поток». Люди, которые изо дня в день испытывают сильную скуку, пытаются избавиться от данного ощущения. Проблема заключается в том, что в конечном итоге геймеры могут потерять реальный счет времени.

Как считают исследователи, разработчикам игр необходимо рассмотреть возможность практического внедрения инструментов, ограничивающих гейм во времени использования. Такая опция станет полезна для игроков, не способных контролировать реальность, погружаясь в онлайн.

Источник: www.medikforum.ru



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