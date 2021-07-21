 

Ученые рассказали о повышенном риске для сердечно-сосудистой системы при употреблении красного и обработанного мяса

21.07.2021, 18:52, Разное
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Британские исследователи провели анализ ряда исследования, посвященных влиянию на здоровье человека употреблению обработанного и красного мяса. Выяснилось, что включение данных продуктов в пищевой рацион значительно повышает риск ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы.
В процессе работы ученые, представляющие Оксфордских университет (Великобритания), выполнили анализ 13 ранее проведенных исследований, в которых приняли участие в общей сложности около 1,4 миллионов человек. Итоговые данные продемонстрировали, что на каждые полсотни граммов обработанного мяса ежедневно опасность проявления ишемического заболевания сердца возрастает на 18%, а на такое же количество красного мяса – на 9%. Примечательно, что пристрастие к блюдам из домашней птицы, согласно результатам исследований, не оказывает какого-либо дополнительного влияния на сердечно-сосудистую систему человека. Окончательное выяснение причин таких зависимостей не являлось объектом изучения специалистов, однако они предположили, что вред сердцу наносят повышенные концентрации, характерные для насыщенных жиров в красном мясе и соли – в обработанном.

Стоит отметить, что итоги предыдущей научной работы команд ученых из Оксфорда продемонстрировали повышение риска развития рака кишечника при включении в пищевой рацион все тех же обработанного и красного мяса. Результаты исследования были опубликованы в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Источник: ufatime.ru



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