 

Самойлова и Джиган подарили детям встречу с двумя настоящими тигрятами

21.07.2021, 18:52, Разное
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Оксана Самойлова признавалась, что ей достаточно тяжело удивить своих четверых детей, так как они привыкли к необычным сюрпризам. Недавно модель и ее супруг Джиган подарили наследникам встречу с двумя настоящими тигрятами.
Знаменитая пара арендовала на частной ферме маленьких диких животных. Дети очень весело провели с ними время. Дочерям рэпера и Оксаны Самойловой даже удалось затащить тигров в бассейн и поплавать с ними. Это уже не первый раз, когда Джиган привозит своим детям «живые игрушки». Когда-то он заказал на праздник девочкам взрослого тигра и пингвина.

После публикаций Stories в микроблоге Instagram на звездную пару посыпалась критика со стороны зоозащитников. Модель пыталась их убедить к том, что эти тигрята выращены в специальных условиях, которые отличаются от природных. Однако многие пользователи Сети не согласились с ее утверждением и осудили за такой «сюрприз» для детей.

Источник: radiokp.ru



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