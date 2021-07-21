 

ОП РФ представит антирейтинг соцсетей – нарушителей закона

21.07.2021, 18:46, Разное
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Об обновленном антирейтинге социальных сетей рассказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

“В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства”, – сказала общественник ТАСС.

В прошлый раз лидером антирейтинга стала американская социальная сеть Twitter. С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу интернет-площадки в России.

Ранее РКН назвал видеохостинг YouTube лидером по количеству незаконного контента. Ведомство направило в администрацию Google более 24 тысяч требований об удалении запрещенных материалов.

Сообщалось, что популярный видеохостинг не заблокировал около пяти тысяч опасных материалов, включая экстремистские. С начала года за неудаление деструктивного контента в отношении Google составлено 11 протоколов.



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