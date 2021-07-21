 

Проект “Московское долголетие” возобновляет занятия на свежем воздухе

21.07.2021, 18:46, Разное
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После введения повышенных мер защиты населения из-за пандемии коронавируса произошли изменения в работе проекта “Московское долголетие”. Он временно стал доступен только в онлайн-режиме. Городским властям пришлось пойти на такой шаг, чтобы обезопасить людей пожилого возраста, для которых COVID-19 представляет дополнительную опасность.

Из-за риска заражения все очные занятия были отменены. Хотя и “домашний” вариант активного отдыха пришелся участникам по душе. С весны прошлого года более
80 тысяч москвичей старшего поколения занимались дистанционно спортом и
творчеством. Многие из них оценили удобство этого формата

Меж тем, организаторы приняли решение возобновить очные встречи на природе с 21 июля. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что посещать занятия смогут москвичи, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели ковидом в течение последних шести месяцев.

“Участники “Московского долголетия” давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью — уже более 70 процентов участников вакцинированы от коронавируса. Почти полтора года “Московское долголетие” проходило в онлайне, многие участники полюбили и такой формат. Поэтому мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате — те, кому удобно заниматься дистанционно, например на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и на других городских площадках”, — подчеркнула Ракова.

Чтобы участвовать в занятиях на свежем воздухе, необходимо предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. Он отсканирует код с помощью смартфона и сверит персональные данные с паспортом или социальной картой. Получить QR-код могут граждане, сделавшие прививки двумя компонентами вакцины или переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад, или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.

На портале mos.ru можно узнать, как как получить QR-код. При необходимости сотрудники районных центров соцобслуживания помогут пенсионерам получить и распечатать его.



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