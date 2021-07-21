 

Мнение: Модуль “Наука” для МКС успешно выведен на орбиту

21.07.2021, 18:40, Разное
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С космодрома Байконур успешно запустили ракету-носитель "Протон-М" и вывели на орбиту модуль "Наука" для МКС.
Безаварийная серия "Роскосмоса" продолжается.

Запуск с 01-27
Компьютерное моделирование вывода на орбиту с 01-29.

Что интересно. У "Науки" заявлены 15 лет расчетной функциональности на фоне заявлений о том, что МКС после 2025-го года вообще прекратит свое существование.
Тем не менее, как минимум 4 года он проработать должен.

И еще о "Роскосмосе".
В ведомстве Рогозина заявили, что "перепутали" содержание заявления о поставках российских двигателей в США.
На самом деле, в заявлении шла речь об одобрении поставки правительством РФ, а не правительством США.
Как такое можно перепутать в официальном заявлении космического ведомства, загадка.
В "Роскосмосе" назвали это "опечаткой".

Источник: Colonel Cassad



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