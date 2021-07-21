Мария Миногарова, Полина Аскери и другие на премьере фильма “Я создан для тебя”

Вчера в московском киноеатре “Художественность” состоялась российская премьера романтической комедии Марии Шрадер “Я создан для тебя”. Лента стала фильмом-открытием фестиваля “Новая женственность”. Закрытый показ посетили Мария Миногарова, Александра Ревенко, Ситора Алиева, Полина Аскери, Мария Белова, Наталья Каневская, Евгения Милова, Анна Монгайт, Светлана Максимченко, Григорий Туманов и другие звездные гости.

Фильм снят по мотивам рассказа Эммы Браславски, который в 2020 году удостоился премии Deutscher Science Fiction Preis-2020 в номинации “Лучшая повесть/рассказ”. По сюжету, Том – робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком. Главные роли в картине исполнили обладательница “Серебряного медведя” Берлинского кинофестиваля 2021 года Марен Эггерт и актер Дэн Стивенс.

В российский прокат фильм выйдет 5 августа.

Полина Аскери Александра Ревенко Мария Миногарова Мария Белова Наталья Каневская Анна Монгайт Евгения Милова