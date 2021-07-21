 

Мария Миногарова, Полина Аскери и другие на премьере фильма “Я создан для тебя”

21.07.2021, 18:14, Разное
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Вчера в московском киноеатре “Художественность” состоялась российская премьера романтической комедии Марии Шрадер “Я создан для тебя”. Лента стала фильмом-открытием фестиваля “Новая женственность”. Закрытый показ посетили Мария Миногарова, Александра Ревенко, Ситора Алиева, Полина Аскери, Мария Белова, Наталья Каневская, Евгения Милова, Анна Монгайт, Светлана Максимченко, Григорий Туманов и другие звездные гости.

Фильм снят по мотивам рассказа Эммы Браславски, который в 2020 году удостоился премии Deutscher Science Fiction Preis-2020 в номинации “Лучшая повесть/рассказ”. По сюжету, Том – робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком. Главные роли в картине исполнили обладательница “Серебряного медведя” Берлинского кинофестиваля 2021 года Марен Эггерт и актер Дэн Стивенс.

В российский прокат фильм выйдет 5 августа.

Полина АскериАлександра РевенкоМария МиногароваМария БеловаНаталья КаневскаяАнна МонгайтЕвгения Милова



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