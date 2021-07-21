 

Нюша подтвердила, что снова станет мамой: первое фото

21.07.2021, 18:14, Разное
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Сегодня 30-летняя певица Нюша представила поклонникам новый клип на свою песню “Небо знает”. В нем на финальных кадрах артистка предстает обнаженной в профиль, благодаря чему видно ее округлившийся живот. Однако не все поверили, что в кадре была именно она, так как из-за освещения лица не было видно, да и на вопросы под видео Нюша решила не отвечать. И лишь несколько минут назад певица подтвердила, что находится в положении.

Секси мама индахаус, – подписала она снимок.

На селфи будущая мама позирует в неоновом облегающем платье-мини, не скрывающем фигуру. Под постом меньше чем за полчаса набралось 50 тысяч лайков и 800 комментариев. С грядущим пополнением ее поздравили и звездные коллеги: Рита Дакота, Зара, Игорь Крутой, Наталья Османн, Elvira T и другие.



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