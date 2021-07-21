Модуль «Наука» успешно вышел на орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на околоземную орбиту, сообщил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур.

«Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя», – цитирует диктора РИА «Новости».

Стыковку МЛМ «Наука» с Международной космической станцией планируется провести 29 июля.

В среду госкомиссия на заседании приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с МЛМ «Наука» к заправке топливом и последующему пуску.

Перед пуском модуль освятили.