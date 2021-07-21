 

Модуль «Наука» успешно вышел на орбиту

21.07.2021, 18:06, Новости дня
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Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» вышел на околоземную орбиту, сообщил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур.

«Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя», – цитирует диктора РИА «Новости».

Стыковку МЛМ «Наука» с Международной космической станцией планируется провести 29 июля.

В среду госкомиссия на заседании приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с МЛМ «Наука» к заправке топливом и последующему пуску.

Перед пуском модуль освятили.



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