Названы убытки от проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрител составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).

«Расчеты, сделанные профессором Кацухиро Миямото, продолжают быть актуальными и остаются без изменений», – подтвердили в университете, информирует РИА «Новости».

Миямото – один из ведущих специалистов в области экономической теории. Он провел расчет, в котором оценил финансовые потери страны при проведении соревнований при отсутствии зрителей. Так, давалась оценка не только прямым убыткам от отсутствия туризма и, как следствие, потенциального источника финансов, но и экономических последствий в таких сферах, как городское планирование и использование объектов по окончании соревнований, вовлечение населения в околоолимпийские проекты и волонтерские работы, а также внедрение высоких технологий.

Сообщается, что убытки непосредственно от отказа от допуска болельщиков на соревнования оцениваются в 1,77 трлн иен (16,08 млрд долларов), из них 719,8 млрд иен (6,54 млрд долларов) составляют убытки непосредственно во время Игр, а 1,053 трлн иен (9,538 млрд долларов) – убытки после соревнований.

Отмечается, что отсутствие иностранных болельщиков, волонтеров, снижение культурного разнообразия и даже возможное падение числа будущих иностранных студентов приведет к тому, что Япония недосчитается около 851,4 млрд иен (около 7,7 млрд долларов).

Также к этому числу добавляются убытки от переноса Олимпиады в 2020 году на год, которые оцениваются в 640,8 млрд иен (5,8 млрд долларов). Так, общие убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио при пустых трибунах оцениваются в 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).

Ранее власти Японии подтвердили проведение Олимпиады без зрителей на трибунах.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Япония установила лимит на зрителей Олимпийских игр в 10 тыс. местных зрителей, при этом заполняемость спортивных объектов должна быть не более 50%.