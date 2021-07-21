 

Стали известны имена спортсменов, которые понесут флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

21.07.2021, 18:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу по два знаменосца – женщину и мужчину. Это связано с позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Спортсменами, которые будут нести флаг Украины, стали Елена Костевич и Богдан Никишин.

Для Никишина и Костевич это четвертая и пятая Олимпиада соответственно. Фото: noc-ukr.org

Елена Костевич – олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе. Игры в Токио для нее будут пятыми в карьере.

Богдан Никишин – чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. На Олимпиаде 2016 года занял четвертое место. Он самый старший спортсмен в составе сборной Украины на Играх в Токио, которые станут для атлета четвертыми в его карьере.

Торжественная церемония открытия ХХХII Олимпийских игр состоится столице Японии 23 июля.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже прибывают в Японию, некоторые соревнования уже начались.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Лорак показала подарок от Киркорова

17.11 / France 24 – французские предприниматели разделись в знак протеста против карантина

01.10 / Бутусов о плане захвата вагнеровцев: Сотрудники украинской разведки купили билеты для террористов и знали, какой будет рассадка в самолете

26.04 / Наследие Трампа, Афганистан и климат — CGTN подвёл итоги первых 100 дней президентства Байдена

21.02 / Bloomberg – США включили российское судно в список потенциальных жертв санкций против «Северного потока — 2»

30.04 / Любой шантаж или давление Кремля не изменит стратегический курс Украины в НАТО – Хомчак

04.03 / Forbes – невидимые глазу, но опасные для мозга — Пентагон задумался о защите солдат от микроволновых атак

03.03 / В Донецкой области жителей семи населенных пунктов предупредили о возможном отключении воды

06.10 / Илон Маск поддержал разработку российской многоразовой ракеты «Амур»

12.06 / Novavax заявила об эффективности своей вакцины против “южноафриканского” штамма коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика