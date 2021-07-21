Стали известны имена спортсменов, которые понесут флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу по два знаменосца – женщину и мужчину. Это связано с позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Спортсменами, которые будут нести флаг Украины, стали Елена Костевич и Богдан Никишин.

Для Никишина и Костевич это четвертая и пятая Олимпиада соответственно. Фото: noc-ukr.org

Елена Костевич – олимпийская чемпионка (2004), двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр (2012) по пулевой стрельбе. Игры в Токио для нее будут пятыми в карьере.

Богдан Никишин – чемпион мира (2015), многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на шпагах. На Олимпиаде 2016 года занял четвертое место. Он самый старший спортсмен в составе сборной Украины на Играх в Токио, которые станут для атлета четвертыми в его карьере.

Торжественная церемония открытия ХХХII Олимпийских игр состоится столице Японии 23 июля.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже прибывают в Японию, некоторые соревнования уже начались.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

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