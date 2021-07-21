Помогал оккупантам. Прокуратура сообщила о подозрении экс-помощнику командира воинской части в Крыму

По версии следствия, бывший помощник командира Керченского отряда морской охраны, используя свое влияние на украинских военнослужащих и игнорируя утвержденный план реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, дал приказ сложить оружие к комнатам хранения.

“Подозреваемый таким образом оказал помощь представителям государства-оккупанта в беспрепятственном доступе к воинской части №1472 Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины”, – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что подозреваемый помогал Российской Федерации в предоставлении гражданства работникам Керченского отряда морской охраны и последующей их передачи представителям российских спецслужб.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

—