 

Российский политтехнолог Шувалов обжаловал в ОАСК запрет на въезд в Украину

21.07.2021, 18:02, Новости дня
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Также иск подан против Департамента уголовного розыска Нацполиции и против начальника одного из отделений инспекторов пограничной службы “Борисполь – 2” Натальи Сивак.

“Среди требований иска – признать противоправными действия ГМС 2 июня 2021 года о запрете въезда в Украину Игорю Шувалову и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции относительно составления и представления соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда”, – говорится в сообщении.

Суд решает, открывать ли производство по этому иску.

Контекст:

Шувалов работал в Украине с 1998 года. 

22 мая 2017 года Шувалова выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. По данным тогдашнего нардепа от “Народного фронта”, а сейчас замминистра внутренних дел Антона Геращенко, Шувалова использовали спецслужбы РФ для проведения антиукраинских пропагандистских мероприятий. Сам Шувалов назвал это решение абсурдным.

В мае 2018 года Шувалов подал иск в Окружной админсуд Киева к Государственной миграционной службе Украины, в котором просил признать противоправным и отменить решение о запрете на въезд в Украину.

8 апреля 2019 года ОАСК отменил Шувалову запрет на въезд в Украину.

3 июня 2021 года Шувалова не пустили в Украину. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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