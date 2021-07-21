В тибетских ледниках найдены десятки древних вирусов возрастом около 15 тысяч лет

Исследователи сделали анализ ледяных образцов с Тибетского плато и нашли там цепочки генов более 30 вирусов, которые никогда до этого не были известны ученым.

Сведения о микроорганизмах из ледников стали появляться еще в начале 20 столетия, но долгое время игнорировались.

Позже научные деятели сформировали типы, которые преобладали в кратерах. Их возраст определен старше, чем 750 тысяч лет.

Несмотря на отсутствие подтвержденных фактов, часть специалистов считает, что эти бактерии всегда были активными за счет выработки избыточных газов N2O, CH4, CO2.

Исследования преимущественно акцентировались на сообществах микроорганизмов, а вирусам уделялось меньше внимания.

Сначала в Гренландии нашли вирус, который тесно связан с вирусом томатной мозаики. А чуть позже частицы вирусов обнаружили в восточных оледенениях.

Специалисты нового эксперимента из американского штата Огайо использовали инновационный метод анализа для вирусов и микробов, уцелевших в двух ледниковых расположениях. Их пробурили в северо-западной части Тибета.

Ледяные массы в этих местах появлялись с течением времени, а заодно в их глубинах «залегали» вирусы. Как результат, «ледяная западня» поглощала все, что появлялось в атмосфере в процессе замораживания каждого из пластов. А пласты каждый раз моделировали своего рода временную шкалу, позволявшую получить больше информации о климатических и микробно-вирусных переменах на протяжении истории.

Ученые склоняются к мнению, что найденные вирусы – “выходцы” из почвы или растений, а не от животных и людей.

Источник: rossaprimavera.ru