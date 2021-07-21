Ученые рассказали о видах подверженных инфицированию коронавирусом животных

Международный коллектив ученых провел исследование, в ходе которого изучил особенности проникновения коронавируса в организмы разных представителей животного мира. В итоге выяснилось, что лишь два вида животных обладают риском инфицирования SARS-CoV-2.

Отправной точкой исследования стал тот факт, что в ходе пандемии коронавируса, особенно на её первых этапах, с СМИ широко распространялась информация о большом риске заражения человека патогеном от животных. При этом представителями этой категории фауны назывались как домашние питомцы, кошки и собаки, так и целый ряд диких – львы, тигры, пумы, леопарды, гориллы и даже норки, содержащиеся на фермах. Эксперимент, проведенный учеными, представляющими Бернский университет (Швейцария), в коллаборации с коллегами из Коста-Рики и Германии, был реализован с использованием хранящихся в швейцарском научном заведении образцов уникальной коллекции моделей культур клеток, которые выстилают полость дыхательных путей домашних и диких животных широкого спектра видов. Всего была охвачена номенклатура из дюжины разновидностей – макака-резус, кошка, хорек, собака, свинья, кролик, коза, крупный рогатый скот, лама, верблюд и пара видов летучих мышей. В результате лишь два представителя животного мира попали в “черный список” подверженных заражению коронавирусом – обезьяна и кошка.

В условиях лаборатории специалисты произвели инфицирование клеток вирусом SARS-CoV-2 и в чашках Петри выполняли мониторинг кинетики его репликации. Примечательно, что даже у двух вышеупомянутых видов проведение полигеномного секвенирования не продемонстрировало явных проявлений нуклеотидных переходов, которые обусловливают полноценное развитие у зверей коронавирусной инфекции. И все же исследователи призвали соблюдать особый контроль состояния указанных разновидностей животного мира, поскольку именно они являются наиболее уязвимыми к инфекции.

“Наши результаты, вместе с предыдущими отчетами о вторичных переходах инфекции от человека к животным, требуют тщательного наблюдения для определения потенциальной роли кошек, обезьян и близкородственных видов как резервуаров вторичного распространения SARS-CoV-2”, – резюмировали эксперты. К слову, они подчеркнули, что примененная ими методика идентификации восприимчивости к влиянию респираторных инфекций на примере эпителиальных клеток себя вполне оправдала, поэтому её можно использовать в качестве варианта, альтернативного классическим испытаниям на лабораторных животных, при изучении спектра носителей коронавируса и получения оценочных показателей для антивирусных лекарств и вакцин. Материалы научной работы были опубликованы в Emerging Infectious Diseases.

Источник: ria.ru