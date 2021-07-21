 

Прооперированный Сергей Соседов рассказал об обстоятельствах серьезной травмы

21.07.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сергей Соседов пребывает сейчас в больнице Витебска, где ему сделали операцию. Музыкальный критик пояснил об обстоятельствах, при которых была получены серьезная травма.
У Сергея Соседова диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. По словам знаменитости, травмировался он во время утренней зарядки в отеле. После того, как его доставили в больницу, в Сети появились слухи и причине происшествия. По одной из версий, музыкальный критик был пьян, по другой, его избили недоброжелатели.

Музыкальный критик решил прокомментировать ситуацию и ответил журналистам на интересующие вопросы. Он уверяет, что был трезв и занимался гимнастикой в своем номере. Сергей Соседов отметил, что он очень любит движение, поэтому с удовольствием приседает, наклоняется и отжимается. При выполнении упражнения он услышал треск и ощутил жуткую боль. Звезде показалось, что его «ударили по пятке», что «аж глаза полезли на лоб». Он закричал от резкой боли и лег на диван, после чего позвонил дежурному врачу в отеле. В результате, Сергея Соседова госпитализировали и сделали ему экстренную операцию. Музыкальный критик отметил, что медучреждение, в которое он попал, не уступает гостинице. Персонал с ним очень обходителен, а лечение бесплатное.

Источник: www.5-tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / Лухари в кредит – Личное мнение

19.06 / Выступление Путина после переговоров с Байденом оценили: Отвечал умно, точно и с юмором

16.03 / Наталья Орейро выпустила песню на русском языке

04.09 / Собянин предупредил о новом всплеске коронавируса в Москве

10.09 / Бюджетный смартфон Motorola Moto E7 Plus получил ОЗУ в 4 ГБ

28.06 / Адвокат Ромы Жукова сообщил, что будут проверять его супругу на вменяемость

17.12 / Одна баба спросила – Личное мнение

24.11 / После слухов о помолвке: Сьюки Уотерхаус замечена на прогулке с родителями Роберта Паттинсона

06.11 / Елизавета Арзамасова впервые показала совместное видео с Ильей Авербухом

05.11 / Под Москвой поймали семью фальшивомонетчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика