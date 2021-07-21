Прооперированный Сергей Соседов рассказал об обстоятельствах серьезной травмы

Сергей Соседов пребывает сейчас в больнице Витебска, где ему сделали операцию. Музыкальный критик пояснил об обстоятельствах, при которых была получены серьезная травма.

У Сергея Соседова диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. По словам знаменитости, травмировался он во время утренней зарядки в отеле. После того, как его доставили в больницу, в Сети появились слухи и причине происшествия. По одной из версий, музыкальный критик был пьян, по другой, его избили недоброжелатели.

Музыкальный критик решил прокомментировать ситуацию и ответил журналистам на интересующие вопросы. Он уверяет, что был трезв и занимался гимнастикой в своем номере. Сергей Соседов отметил, что он очень любит движение, поэтому с удовольствием приседает, наклоняется и отжимается. При выполнении упражнения он услышал треск и ощутил жуткую боль. Звезде показалось, что его «ударили по пятке», что «аж глаза полезли на лоб». Он закричал от резкой боли и лег на диван, после чего позвонил дежурному врачу в отеле. В результате, Сергея Соседова госпитализировали и сделали ему экстренную операцию. Музыкальный критик отметил, что медучреждение, в которое он попал, не уступает гостинице. Персонал с ним очень обходителен, а лечение бесплатное.

Источник: www.5-tv.ru