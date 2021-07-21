Водитель под Пермью сбил беременную 16-летнюю девушку и скрылся

В Пермском крае водитель задавил 16-летнюю девушку, после чего сбежал с места аварии, девушка погибла, сообщили в региональном ГИБДД, источник уточнил, что девушка была беременна.

Авария произошла в поселке Звездный около Перми 19 июля, мужчина 1980 года на «ВАЗ-21113» сбил девушку на Лесной улице и сбежал с места, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Нарушителя нашли и задержали, девушку отвезли в больницу, но ее не удалось спасти.

По данным источника агентства, девушка была беременна. СМИ сообщали, что она якобы ждала двойню.

Водитель после задержания отказался от медицинского освидетельствования. В апреле его уже лишили водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения», сообщили в региональном СК.

Подозреваемый – уроженец Ивановской области, у него есть судимость. В скором времени ему предъявят обвинение, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В июне в Нижневартовске водитель въехал в автобусную остановку с людьми и скрылся, в результате ДТП погибла женщина.