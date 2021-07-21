ОП представит антирейтинг нарушающих законодательство соцсетей

Общественная палата РФ в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей, которые лидируют по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина.

«В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей – злостных нарушителей российского законодательства», – сказала она ТАСС.

Отмечается, что лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории РФ в связи с систематическим нарушением закона.

Ранее мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы.

Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».