Эксперт: У Венгрии найдутся в ЕС союзники в борьбе с гей-пропагандой

«Если референдум пройдет удачно для Будапешта, то будет создан прецедент, которым смогут в будущем воспользоваться другие страны Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал намерение премьера Венгрии Орбана провести плебисцит о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей.

«Идея проведения такого референдума вполне понятна. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опирается на консервативное большинство общества. А заявленные на референдум вопросы сформулированы таким образом, будто подсказывают участникам голосования правильные ответы», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, для Орбана проведение референдума о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей станет дополнительным источником легитимности, а также своего рода оружием в борьбе с руководством Евросоюза. «В случае успеха Орбан всегда сможет сослаться на народное волеизъявление, сказав, что венгерский народ не приемлет европейских экспериментов в этой сфере».

Собеседник предполагает, что со стороны ЕС последует критика в адрес реализации таких идей. «Наверняка будут комментарии о том, что детей и подростков нужно просвещать и прививать им толерантность, в том числе и в этой области жизни. И, конечно, такой шаг Орбана не снимет проблемы между Будапештом и Брюсселем, скорее наоборот – еще больше усугубит разногласия», – отмечает Кортунов.

В Брюсселе просто не смогут принять положительный исход голосования, подчеркнул собеседник. «Причина проста – в таком случае начнет рассыпаться единая концепция ценностей Европейского союза. Поэтому наверняка будут вестись судебные процессы, Европарламент будет устраивать демарши, а европейские фонды и общественные организации будут всячески поддерживать сексуальные меньшинства Венгрии», – полагает эксперт.

Кортунов подчеркивает, что борьба Венгрии с Евросоюзом за право иметь собственное мнение по этой теме будет продолжаться. «Но дойдет ли дело до каких-то серьезных санкций в отношении Венгрии – пока вопрос открытый. Внутри Евросоюза есть целый ряд политиков, которые в душе симпатизируют позиции премьер-министра Венгрии», – подчеркнул эксперт. По его мнению, если все пройдет удачно для Венгрии, то будет создан серьезный прецедент, которым смогут воспользоваться другие государства Евросоюза, которые не разделяют новации в области семьи и брака, указывает эксперт-международник. «Союзники у Венгрии найдутся. В частности, это Польша и государства Балканского полуострова», – полагает Кортунов.

«Орбан – очень опытный политик. Он хорошо ориентируется в брюссельских коридорах власти. И если он идет на такой риск, значит у него есть значительная доля уверенности в том, что результаты референдума будут соответствовать его ожиданиям. Скорее всего, он знает, что этот референдум не будет иметь серьезных последствий для Венгрии», – уверен политолог.

Кроме того, Кортунов считает, что неправильно сравнивать гипотетические последствия от решения Орбана провести референдум с политическим крахом Дэвида Кэмерона, который после голосования британского общества за выход Великобритании из ЕС был вынужден уйти в отставку. «Кэмерон – представитель старой консервативной британской элиты. Когда он объявил тот злополучный референдум, выяснилось, что он плохо представлял себе настроения части британского общества и в целом плохо подготовился к этому мероприятию», – указал политолог.

«Орбан, в отличие от Кэмерона, популист. Он всегда держит руку на пульсе общественных настроений. Конечно, всякое может быть. Если референдум не оправдает его надежд, он столкнется с негативными последствиями для себя. Не факт, что он сразу уйдет в отставку, как Кэмерон, но это будет означать некую смену политического тренда в стране и начало конца его политической карьеры», – полагает Кортунов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Венгрии намерены провести референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. Ранее соответствующий закон приняло национальное собрание страны. Лидеры 17 из 27 стран ЕС подписали документ с призывом к Венгрии отменить закон и соблюдать права человека. Позже Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии, а также и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество.

«Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТК-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии», – цитирует РИА «Новости» Орбана. По его словам, именно поэтому «бюрократы из Брюсселя» инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом «злоупотребляя своей властью». Также он добавил, что в такой ситуации только «общая воля народа» может защитить страну.

Отмечается, что на референдуме гражданам надо будет ответить на пять вопросов: поддерживают ли они проведение презентаций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей, пропаганду операций по смене пола, предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола, показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на их развитие.

Кроме того, Орбан напомнил, что пять лет назад благодаря проведению референдума Брюсселю не удалось принудить Венгрию принимать мигрантов.