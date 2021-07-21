Анализы за рубежом: зачем они нужны и как их сдать, оставаясь в России?



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Когда стоит обращаться к зарубежным специалистам

В РФ существует множество лабораторий, готовых предоставить широкий спектр услуг, включая проведение самых разных анализов. И все же в РФ доступны далеко не все передовые диагностикумы, позволяющие быстро и точно определить патологию и подобрать лечение. В первую очередь это касается наборов реактивов для генетических тестов, а также ИФА-анализов, которые нужны, например, для выявления аллергии.

Те реактивы, которые используют отечественные лаборатории, в большинстве своем импортируются. При этом многие диагностические системы пока не поставляются в Россию ввиду ограниченного спроса, малой практики и высокой стоимости. Так, в стране на начальном этапе развития находится сфера персонализированного питания, которая опирается на результаты исследования генома (того, какие гены могут влиять на усвоение тех или иных продуктов) и метаболома (как в организме происходит переработка нутриентов и синтез новых веществ).

Какие анализы можно сдать в Германии

Если вам понадобилось сдать определенный анализ, но в российских медучреждениях нет технических и квалификационных возможностей его выполнить, не стоит расстраиваться раньше времени. Выходом из сложившейся ситуации может стать отправка биоматериала за границу, где опыт работы в данной области намного больше.

В частности, немецкая компания R-MED LTD., присутствующая на рынке уже более 17 лет, имеет офисы на территории России, Украины и Казахстана и предлагает клиентам услуги по проведению некоторых сложных тестов, включая:

NutriScreen+ – самая большая панель в мире на иммуноглобулины класса IgE (аллергия I типа), а именно 264 пищевых продукта;

LipoSkan – анализ, который проводят с целью выявления уровня холестирина, в т.ч. семи его патогенных форм;

LipidGen – анализ генетического полиморфизма при усвоении липидов;

NeuroSpot+ – диагностика гормонов – медиаторов стресса;

MetaCheck – генетический метаболический анализ, позволяющий составить персонализированный рацион питания, например, с целью эффективного снижения веса;

ImuPro – анализ крови на IgG к продуктам питания (панель – до 270 пищевых продуктов);

DAO – анализ на непереносимость гистамина.

Факты о компании:

R-MED LTD. занимается производством собственных реагентов для биомедицинских диагностических систем на базе R-Biopharm AG – официального партнера Министерства здравоохранения Германии в области диагностики COVID-19. Ежегодно компания обновляет европейские сертификаты (СЕ) на реагенты, поэтому не испытывает перебоев в поставках самых современных материалов, в связи с чем технологически опережает российских коллег – в ряде случаев на несколько лет.

Как отправить биоматериал в Европу, не покидая страны

Специалисты R-MED LTD. делают все возможное, чтобы отправка биоматериала (крови, слюны или мочи) в лабораторию в Европе не стоила клиенту лишних хлопот. Пациенту нет нужды обращаться к посредникам, анализы можно сдать в одном из офисов компании напрямую, не покидая пределов страны, что особенно важно, пока пандемия COVID-19 не сошла на нет.

Команда R-MED LTD. также берет на себя организацию доставки биоматериалов в Германию, включая оформление таможенной декларации и всех сопутствующих документов. Все, что остается сделать, это сдать анализ, заплатив за него уже в национальной, удобной для клиента валюте, и ждать результатов, которые, в случае необходимости, могут быть представлены на нескольких языках и оперативно придут на электронную почту. Расшифровку таких анализов можно предоставить как своему лечащему врачу, так и любым другим специалистам по всему миру.

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