 

Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Марсе – NASA

21.07.2021, 17:10, Новости дня
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“После тестирования множества приборов на своей роботизированной руке последний марсоход NASA приступает к делу: исследует камни и пыль на предмет свидетельств прошлой жизни”, – говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что Perseverance будет анализировать окружающую обстановку с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового света, искать доказательства микробной активности на поверхности горных пород планеты.

Марсоход находится в кратере Езеро, где миллиарды лет назад, считают ученые, существовал водоем.

Специалисты NASA отмечают, что исследования, сделанные на основе работы Perseverance, помогут больше узнать о ранее возрасте планеты, возможно, даже о ее формировании.

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправят космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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