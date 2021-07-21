 

В центре вакцинации на базе МВЦ в Киеве открыли запись на прививку препаратом Moderna

21.07.2021, 17:10, Новости дня
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“Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи”, – говорится в сообщении.

В то же время, прививки препаратом Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет, китайская вакцина CoronaVac – доступна для всех.

Отмечается, что с 23 июля на вакцинацию можно записаться в любой пункт прививок независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

“Данные о записи – дата, время и номер бригады – будут доступны в приложении Helsi”, – подчеркивается в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Также в Украину 18 июля привезли 2 млн доз вакцины Moderna, в Минздраве сообщали hromadske, что ведут переговоры с производителем, чтобы зарегистрировать вакцину в Украине.

В то же время, в ведомстве решили разрешить вакцинацию этим препаратом, так как Moderna была одобрена для экстренного применения регуляторами ВОЗ, США и Европы. “Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации”, – говорил пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться теперь смогут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на среду прививки против коронавируса получили почти 2,78 млн человек, 1,5 млн завершили вакцинацию (получили две дозы).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

По данным Минздрава, в Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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