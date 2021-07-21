 

Состоялась презентация нового бюджетного смартфона Samsung

21.07.2021, 17:08, Новости дня
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Корейский производитель электроники Samsung провел официальную презентацию, на которой представил новую бюджетную модель смартфона Galaxy M21 2021 Edition. Как стало известно во время мероприятия, данный гаджет выходит с аккумулятором емкостью 6000 мАч.

По словам экспертов, это тот уникальный случай, когда производитель при невысокой цене обеспечивает новое устройство отличными техническими показателями. Ведь емкость батареи сегодня для многих пользователей играет ключевую роль.

Однако в базовом варианте модель получит всего 4 Гб оперативной и 64 Гб основной памяти. Все-таки это эконом-класс, говорят эксперты. Зато цена в Индии, где стартуют продажи, составит эквивалент всего-то 12,5 тыс. рублям.



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