Названа дата выхода на рынок новых складных Galaxy

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21.07.2021, 17:08, Новости дня
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Линейка смартфонов Galaxy компании Samsung пополнится новой складной моделью. Как стало известно из достоверных источников, презентация устройств должна состояться 11 августа.

Кроме того, корейский производитель обещает показать публике и обычные смартфоны, а также наушники и умные часы.

По словам аналитиков, о том, что будет представлен именно складной смартфон, говорит даже главный слоган мероприятия: «Готовься раскрывать!». Разумеется, речь идет о современных устройствах со сгибаемыми дисплеями. Ранее о намерении «Самсунга» выпустить складной Galaxy, конструкция которого будет напоминать аналогичный планшет, сообщали авторитетные инсайдерские источники.



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