Названа дата выхода на рынок новых складных Galaxy

Линейка смартфонов Galaxy компании Samsung пополнится новой складной моделью. Как стало известно из достоверных источников, презентация устройств должна состояться 11 августа.

Кроме того, корейский производитель обещает показать публике и обычные смартфоны, а также наушники и умные часы.

По словам аналитиков, о том, что будет представлен именно складной смартфон, говорит даже главный слоган мероприятия: «Готовься раскрывать!». Разумеется, речь идет о современных устройствах со сгибаемыми дисплеями. Ранее о намерении «Самсунга» выпустить складной Galaxy, конструкция которого будет напоминать аналогичный планшет, сообщали авторитетные инсайдерские источники.