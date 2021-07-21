Названа дата выхода на рынок новых складных Galaxy
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Линейка смартфонов Galaxy компании Samsung пополнится новой складной моделью. Как стало известно из достоверных источников, презентация устройств должна состояться 11 августа.
Кроме того, корейский производитель обещает показать публике и обычные смартфоны, а также наушники и умные часы.
По словам аналитиков, о том, что будет представлен именно складной смартфон, говорит даже главный слоган мероприятия: «Готовься раскрывать!». Разумеется, речь идет о современных устройствах со сгибаемыми дисплеями. Ранее о намерении «Самсунга» выпустить складной Galaxy, конструкция которого будет напоминать аналогичный планшет, сообщали авторитетные инсайдерские источники.
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