Huawei готовит флагман с Snapdragon 898, 60 Мп и зарядой на 100 Вт за 1240 долларов

Компания Huawei пояснила о подготовке выпуска нового флагманского смартфона. Аппарат стоимостью 1240 долларов оснастят Snapdragon 898, парой топовой 60-мегапиксельных камер и зарядкой мощностью 100 Вт.

Китайская компания Huawei решила громко заявить о себе после выхода из-под действия санкций. До обвинений в незаконной деятельности бренд был одним из наиболее стремительно развивающихся производителей смартфонов. Сейчас руководство корпорации обнародовало в интернете информацию о грядущем выпуске нового флагмана. Каким будет название аппарата, пока не известно, однако его характеристики обещают быть на самом высоком уровне.

Вернуть утраченные позиции марка может в том числе и за счёт возобновления сотрудничества с Qualcomm. Уже сейчас Huawei активно закупает однокристальные мобильные платформы Snapdragon. При этом, по имеющимся данным, они не предусматривают поддержки работы в сотовых сетях пятого поколения. В новинке, которой бренд решил заинтриговать потенциальных покупателей, установят 898 модель SoC Snapdragon.

Кроме того, девайс оснастят 60-мегапиксельным объективом основной фото-видео-камеры, вместе с которой обещают встроить датчики на 40, 50 и 60 мегапикселей. Квадроблок получит при этом телесенсор и сверхширокоугольный на 110 градусов датчик. Автономную работу будет обеспечивать ёмкий аккумулятор с поддержкой 100-ваттной зарядки. Продуктивный чипсет дополнит модуль оперативной памяти до 12 гигабайт и 256-гигабайтный флэш-накопитель. Стоимость смартфона составит 1240 долларов США. Точная дата вывода гаджета на рынок пока не называется.

Источник: www.ixbt.com