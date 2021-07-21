Китайские власти намерены торговать персональными данными граждан

Китайские власти намерены открыть для себя новый источник пополнения бюджета. Госструктуры в ближайшее время откроют внутренней рынок, на котором будут торговать персональными данными граждан КНР.

Вопрос безопасности информации в современном мире приобрел громадное значение. Обладание данными даёт преимущества как коммерческим компаниям и частным лицам, так и государственной власти. Несмотря на все обвинения в некорректном обращении с базами данных, и даже санкции вследствие этого, Китай намерен не просто продолжить данный вектор работы, но и вывести на новый уровень торговлю информацией.

Как стало известно журналистам Reuters, официальный Пекин готовится к усилению государственного контроля над персональными данными граждан. Более того, власти намерены открыть торговлю этими базами на внутреннем рынке страны. Эксперты агентства отмечают, что в условиях замедлившегося развития экономики чиновники КНР считают подобную инновацию настоящим спасением для бюджета. Однако нет сомнений, что местные IT-корпорации из-за этого существенно утратят позиции на глобальном рынке.

Инициатива разрабатывалась несколько лет, продажа больших данных (Big Data), в число которых входят и персональные, коснется всех в государстве. Потенциальным товаром станут как судебные реестры, так и медицинские карты граждан и сведения об их банковских операциях. В Китае считают такой бизнес новым направлением, также значимым, как технологии или трудовые ресурсы.

Однако уже в начале осени в стране должен быть принят закон о безопасности данных. Он обяжет организации, обрабатывающие критически важную информацию, просчитать все риски, а также отчитываться перед властями о результатах работы. При этом организации и фирмы, оперирующие данными относительно национальной безопасности КНР, будут ежегодно проверяться в спецпорядке.

Источник: 3dnews.ru