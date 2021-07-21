Беременная третьим ребенком Анастасия Костенко пожаловалась на трудную судьбу

Модель Анастасия Костенко, которая в скором времени станет мамой в третий раз, пожаловалась фолловерам на свою тяжелую судьбу. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова переживает, как будет справляться с двумя дочками и новорожденным сыном.

Осенью на свет появится третий общий ребенок Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. У футболиста от первого брака есть еще дочь Ангелина. В скором времени семья получит статус многодетной. Именно об этом мечтали знаменитости. Они изначально заявили, что хотят погодок.

Сейчас Анастасия Костенко пребывает в эмоционально тяжелом положении. Она прекрасно осознает трудности, с которыми столкнется после рождения сына. Модель любит каждого своего ребенка, всегда мечтала иметь большую семью. С другой стороны, супруга футболиста понимает, какими тяжелыми станут ее дни.

Костенко знает, что такое воспитывать одновременно двух маленьких дочек. Когда младшая наследница подросла, родителям стало проще. Модель понимает, что первые шесть месяцев после рождения сына ей придется тяжело. В то же время она не собирается обделять вниманием старших дочерей.

Напомним, что Анастасия Костенко вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова в январе 2018 года. Спортсмен начал встречаться с моделью после скандального развода с Ольгой Бузовой. Семья считается образцовой, влюбленные даже запустили онлайн-курс по работе над отношениями.

Источник: www.instagram.com