 

“Они рвутся сюда с оружием”: Лукашенко пригрозил литовским пограничникам нашествием исламистов

21.07.2021, 17:00, Разное
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На этой неделе
Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил о задержании нелегальных мигрантов из Ирака, которые пересекли границу с территории Литвы незаконно. ГПК со слов беженцев рассказал, что те находились в лагере в Пабраде, где сотрудники Службы охраны госграницы при МВД Литвы допрашивали их.

По данным ГПК, там мигрантов принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы, после чего везли их к государственной границе и заставляли идти в Белоруссию, угрожая оружием.

Во время недавнего совещания Александр Лукашенко рассказал, что литовские пограничники отбирали у иракцев документы и уничтожали. Также президент Белоруссии знает, что сотрудники Службы охраны госграницы при МВД Литвы открывали стрельбу поверх голов беженцев.

По словам политика, в числе пострадавших была беременная женщина. Кадры с мигрантами в Литве увидели на Ближнем Востоке, и теперь радикальные исламисты “рвутся сюда с оружием”, заявил Лукашенко.

“Зачем обидели беременную женщину?” – один вопрос у них”, – заметил белорусский лидер.

Александр Григорьевич считает, что литовские пограничники поступили, как фашисты, а условия, в которых содержат беженцев в Литве, политик сравнил с концлагерями. Лукашенко отметил, что не будет держать на границе “вооруженных иракцев, курдов и других”, если те появятся, поэтому президент Белоруссии посоветовал литовским пограничникам думать, кто им на самом деле противостоит.



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