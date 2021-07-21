 

Памфилова назвала число кандидатов на выборах в Госдуму

21.07.2021, 17:00, Разное
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Во время заседания Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что на сегодняшний день на всех уровнях выборов в сентябре 2021 года выдвинуто более 45 696 кандидатов: 39 907 – от 25 избирательных объединений и 5 696 – в порядке самовыдвижения. По словам председателя ЦИК, запланировано 4 407 избирательных кампаний и референдумов в 85 субъектах России.

Памфилова отметила, что на выборы Госдуму заверены списки 15 политических партий. Таким образом, выдвинуто 5 806 кандидатов: 4 183 – по федеральному округу и 1 623 – по одномандатным округам. Среди них – 174 самовыдвиженца, рассказала председатель ЦИК.

Напомним, выборы в Госдуму были запланированы на 19 сентября 2021 года. Центризбирком решил провести трехдневное голосование (с 17 по 19 сентября) из-за пандемии коронавируса. Одновременно с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Еще в трех регионах депутаты заксобраний будут выбирать высших административных лиц.

Напомним, ранее секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак и главврач Коммунарки Денис Проценко призвали все политические силы присоединиться к соглашению “За безопасные выборы!”. Они напомнили, что избирательная кампания проходит на фоне пандемии и ограничений.



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