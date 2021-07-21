«Миллиард на любопытство диванных наблюдателей»

Памфилова — о нецелесообразности трат на видеотрансляции с выборов.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала иск партии «Яблоко» с требованием признать незаконным решение ЦИК об отмене общедоступной видеотрансляции с избирательных участков на предстоящих выборах в Государственную думу.

По ее словам, на трехдневное онлайн-наблюдение для всех желающих в Москве потребовалось бы «миллиард рублей», и все это — для «удовлетворение простого любопытства диванных наблюдателей»:

«На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск. Проиллюстрирую это лишь одним примером — по Москве. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трех суток обошлась бы столице почти в млрд рублей!

Представьте только: млрд — для удовлетворения простого любопытства «диванных наблюдателей».

Трехсуточная трансляция по всей стране естественно, обошлась бы гораздо дороже. Готовы ли избиратели, в том числе и «Яблока», пустить такие средства на виртуальный ветер?» (цитата по официальному телеграм-каналу ЦИК).

Памфилова уже высказывалась о том, что видеонаблюдение — это «не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то».

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Об отсутствии общедоступной трансляции с участков на сентябрьских выборах, которые пройдут в три дня, стало известно 14 июля. «У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, начиная с 17 числа 7 утра и до подписания протоколов об итогах голосования уже 20 числа, но мы показываем только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах — кандидаты, наблюдательское сообщество и прочее», — объяснили тогда в комиссии.

Ранее общедоступная система видеонаблюдения на прошлых выборах помогала зафиксировать фальсификации в ходе голосования. Благодаря ей волонтеры могли онлайн отслеживать ситуацию в тех УИК, где не было наблюдателей.

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