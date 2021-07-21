 

Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом по 11 ранее неизвестным эпизодам изнасилований

21.07.2021, 16:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пресс-службе Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк сообщили, что голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уже отбывающего 23-летний тюремный срок за многочисленные изнасилования и сексуальные домогательства, перевезли вчера из тюрьмы Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Поводом для экстрадиции стал еще один судебный процесс.

Этим утром примерно в 9:25 Харви Вайнштейн был передан под стражу соответствующим должностным лицам для перевозки в штат Калифорния в соответствии с постановлением суда, – сообщил пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк в интервью Fox News.

Харви Вайнштейн на входе в здание суда 26 августа 2019 года

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявит 69-летнему Вайнштейну еще одиннадцать обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательств. Как сказано в официальных заявлениях судебных органов, в дело вошли случаи, которые происходили, в основном, в отелях в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год.

Например, по заявлению прокуратуры Лос-Анджелеса, 18 февраля 2003 года в одном из отелей сексуальному насилию со стороны Вайнштейна подверглась итальянская модель, а на следующий день продюсер якобы совершил “насильственные действия сексуального характера” в отношении другой женщины. В случае, если вина Харви будет доказана по всем пунктам, то ему грозит заключение в тюрьме в Калифорнии в течение 140 лет. Но какое бы решение ни вынес Калифорнийский суд, Вайнштейн все равно вернется в нью-йоркскую тюрьму и отсидит сначала в ней 23 года.

Напомним, что первые обвинения в адрес голливудского продюсера появились в 2017 году на страницах The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших от сексуального насилия и домогательств со стороны продюсера за последние 30 лет. Впоследствии даже после лечения от сексуальной зависимости и миллион извинений, Харви приговорили к 23 годам лишения свободы, лишили всех регалий, заморозили счета. А его супруга, дизайнер Джорджина Чампан подала на развод, как только начался скандал. Бракоразводный процесс завершился на прошлой неделе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / США поставили Зеленского на место из-за коррупции

10.12 / В Баку прошел парад в честь окончания боевых действий в Карабахе

30.09 / Кети Топурия трогательно поздравила свою маму с днем рождения

26.04 / Мнение: Огонь по штабам

01.05 / Мнение: Трупами полуросликов закидали

24.08 / Мнение: Навальнятки, ну, пожалуйста, ответьте, на пару вопросов про вашего царя?

19.09 / Эксперты рассказали, чем полезно оливковое масло

23.06 / Названа стоимость нового iPhone 13

13.11 / Бой на безопасной дистанции

14.04 / Более 500 тысяч заявок подано на участие в конкурсе “Большая перемена”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика