Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом по 11 ранее неизвестным эпизодам изнасилований

В пресс-службе Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк сообщили, что голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уже отбывающего 23-летний тюремный срок за многочисленные изнасилования и сексуальные домогательства, перевезли вчера из тюрьмы Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Поводом для экстрадиции стал еще один судебный процесс.

Этим утром примерно в 9:25 Харви Вайнштейн был передан под стражу соответствующим должностным лицам для перевозки в штат Калифорния в соответствии с постановлением суда, – сообщил пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк в интервью Fox News.

Харви Вайнштейн на входе в здание суда 26 августа 2019 года

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявит 69-летнему Вайнштейну еще одиннадцать обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательств. Как сказано в официальных заявлениях судебных органов, в дело вошли случаи, которые происходили, в основном, в отелях в Беверли-Хиллз в период с 2004 по 2013 год.

Например, по заявлению прокуратуры Лос-Анджелеса, 18 февраля 2003 года в одном из отелей сексуальному насилию со стороны Вайнштейна подверглась итальянская модель, а на следующий день продюсер якобы совершил “насильственные действия сексуального характера” в отношении другой женщины. В случае, если вина Харви будет доказана по всем пунктам, то ему грозит заключение в тюрьме в Калифорнии в течение 140 лет. Но какое бы решение ни вынес Калифорнийский суд, Вайнштейн все равно вернется в нью-йоркскую тюрьму и отсидит сначала в ней 23 года.

Напомним, что первые обвинения в адрес голливудского продюсера появились в 2017 году на страницах The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших от сексуального насилия и домогательств со стороны продюсера за последние 30 лет. Впоследствии даже после лечения от сексуальной зависимости и миллион извинений, Харви приговорили к 23 годам лишения свободы, лишили всех регалий, заморозили счета. А его супруга, дизайнер Джорджина Чампан подала на развод, как только начался скандал. Бракоразводный процесс завершился на прошлой неделе.