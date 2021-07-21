К 41-летию Жизель Бундхен: о пластике, страхах и личном в жизни модели

Ко дню рождения всемирно известной модели бразильского происхождения, бывшего “ангела” Victoria’s Secret, супруги футболиста Тома Брэди и матери двоих детей Жизель Бундхен вспоминаем интересные факты из ее жизни, о которых она рассказывала на страницах собственной автобиографии, вышедшей в 2019 году.

О первом показе

“Я переехала в Сан-Паулу, чтобы начать карьеру модели. Мне было четырнадцать лет. Как вы можете представить, переезд из маленького городка всего с 17 000 жителей в крупнейший город Бразилии был серьезной переменой. После того как я проработала несколько месяцев в Сан-Паулу, агентство отправило меня в Токио (Япония), где я прожила три месяца, снимаясь для каталога. Мой первый большой прорыв произошел несколько лет спустя в Лондоне, когда дизайнер Александр Маккуин выбрал меня для показа своей коллекции прет-а-порте. Я была в ужасе. Мне пришлось выйти на подиум без рубашки, белый топ был нарисован в последнюю минуту стилистом-визажистом. С потолка лил искусственный дождь. После шоу Александра Маккуина я получила прозвище “Тело”, которое надолго прилипло ко мне”.

О трудностях работы моделью

“Высота каблуков, на которых модели вышагивают по подиуму, 18–20 см, и ходить в таких туфлях — это настоящее испытание. Готова держать пари, что у каждой модели есть проблема со спиной. У меня она точно есть. Помимо хронического вывиха плеча у меня сколиоз и серьезные проблемы с коленями”.

О фирменной походке

“Моя манера со временем получила прозвище “лошадиная походка”. Я высоко поднимала колено и выбрасывала ступню вперед, что в общем и целом создавало впечатление гарцующей кобылы. Но правда заключалась в том, что у меня не было выбора. Размер ноги у меня 38,5, рост — 180 см. На моделях обычно туфли с высоченными каблуками, что в моем случае делает практически невозможным держать ноги прямыми. Представьте, что вы моего роста и балансируете на крошечных ступнях внутри обуви на очень высоких каблуках. Вы поймете, что моя лошадиная походка была всего лишь способом удержаться на ногах”.

Жизель Бундхен c детьми

О мыслях свести счеты с жизнью

“Панические атаки — так называли мое состояние врачи — продолжались уже почти полгода.… Посреди сеанса массажа, я поняла, что больше не могу там находиться. Я не могла продышаться. Под каким-то предлогом я встала, завернулась в полотенце и вышла на террасу. Это был прекрасный вечер. Вдали переливалась вода, мерцали огни, там было столько воздуха, сколько мне требовалось, но я все никак не могла отдышаться. Казалось, все в моей жизни было готово убить меня. Сначала самолеты, потом лифты, потом студии фотографов и автомобили. И вот пришла очередь моей собственной квартиры. Все воспринималось как клетка, а я была животным, запертым в ней, жадно хватавшим ртом воздух. Я не видела выхода, не могла вынести еще один день подобных ощущений. Мне в голову пришла мысль: “Может быть, мне станет легче, если я сейчас возьму и прыгну. Все закончится. Вот оно, решение. Я могу выбраться из всего этого”.

Об отношениях с сестрой-близнецом

“Раньше я всегда гадала: “Где начинаюсь я, а где Пати? Она и я это две части одного и того же человека или совершенно разные люди?” Если у тебя есть сестра- близнец, это все равно что ты растешь с персональным термометром. Для меня это стало очевидно, когда в десять лет Пати слегла с двусторонним воспалением легких, и врачи не были уверены, что она выживет. Я была в ужасе. Мысль о том, что Пати оказалась на пороге смерти, была настолько пугающей, что я не могла до конца осознать ее”.

Жизель Бундхен и Том Брэди

О муже

“Мы дополняем друг друга. Наши жизненные ценности похожи. Мы оба дисциплинированны и в повседневной жизни, и в наших привычках. Мы оба приверженцы здорового образа жизни и правильного питания (хотя я ем печенье, если мне хочется, а Том обычно этого не делает). Мой муж рациональный человек с аналитическим складом ума, он немногословен. Я эмоциональная, полагаюсь на интуицию, многословна и переменчива. Я многому научилась у Тома”.

О неудачной пластике

“Я решила довериться хирургу, уверенная в том, что он знает, как для меня лучше. Но, поверьте мне, я поняла, что никто не знает лучше, чем вы, что лучше для вас. После операции я не узнала свое тело. Мне стало некомфортно с грудью нового размера. Я была рассержена и расстроена. Почему я сделала это с собой? Я сделала это, чтобы угодить другим”. По материалам издания “Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение”