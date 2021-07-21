 

В Молдове политики подрались в прямом эфире. Видео

21.07.2021, 16:18, Новости дня
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Политики спорили, конфликт перешел в драку после того, как Тофилат обозвал Косована “недоноском”. В ответ Косован вылил на оппонента стакан воды. Тофилат же ударил бывшего вице-министра и повалил его вместе со стулом на пол.

На видео можно увидеть, что после падения Косован держался за голову, а потом резко упал и несколько секунд лежал неподвижно. В этот момент к политику подбежал работник телеканала и прямой эфир прервали.

ВИДЕОВидео: Jurnal TV / YouTube

По словам одного из гостей программы, члена партии “Альянс за объединение румын” (AUR) Дорина Киртоакэ, в студию телеканала вызвали скорую помощь. Об этом он написал в Facebook, сообщает издание NewsMaker, однако сейчас пост недоступен для просмотра.

Ведущий программы Дмитрий Мишин заверил, что Тофилат и Косован уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором они пожимают руки.

https://www.facebook.com/misindumitru/posts/1639735049548854

На следующий день Тофилат в Facebook извинился за свое поведение.

“Это была ситуация, когда я не смог контролировать свои эмоции, и жалею о том, что случилось. Насилие недопустимо, споры не решаются с помощью таких инструментов, какими бы ни были их характер или причины. Я жалею об этом инциденте”, – написал он.

https://www.facebook.com/sergiu.tofilat/posts/10165748270960038

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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