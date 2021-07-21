 

Форвард сборной Бразилии Марта стала первой футболисткой, отличившейся на пяти Олимпиадах

21.07.2021, 16:18, Новости дня
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Два мяча в свой актив записала 35-летняя нападающая Марта. Видеообзор поединка опубликован на YouTube-канале Futebol Brasileiro.

Марта стала первой футболисткой, которая забила как минимум один гол на пяти Олимпийских играх. Всего в ее активе 12 мячей, от рекорда бразильянки Кристианы ее отделяют два гола.

Впервые Марта отличилась на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.

Еще один рекорд в поединке против команды Китая побила игрок женской сборной Бразилии Формига. 43-летняя футболистка сыграла на семи Олимпийских играх подряд, отмечается в Twitter оргкомитета Олимпиады 2020 в Токио.   

Brazilian record breakers *

Marta’s brace in Brazil’s 5-0 win over China means she’s the first male or female football player to score at 5 * consecutive @Olympics *

While Formiga made her 7 * th Olympic Games appearance * #Tokyo2020 | @CBF_Futebol pic.twitter.com/wmxMWaieNp

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 21, 2021

 

Контекст:

Марта дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (Афины 2004, Пекин 2008), в 2007 году она стала вице-чемпионкой мира в составе сборной Бразилии.

Кроме того, Марта шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА.

Женские сборные Бразилии и Китая на Играх в Токио выступают в группе F вместе с командами Нидерландов и Замбии. 24 июля Бразилия сыграет против Нидерландов.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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