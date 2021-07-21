 

Суд арестовал первого в Украине подозреваемого в пиратстве

21.07.2021, 16:18, Новости дня
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“Только что по ходатайству следователя СБУ Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней”, – сказал он.

Контекст:

20 июля правоохранители сообщили о задержании первого в истории Украины подозреваемого в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса). 

Мужчина устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов в Индийском океане. Он захватил корабль и требовал изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Через четыре дня судоходной компании удалось уговорить его сдать оружие и разблокировать корабль за $6 тыс.

Позже он захватил арсенал плавучей базы охранной компании и требовал $ 100 тыс, иначе угрожал выбросить оружие за борт. Его остановили силой. Подозреваемого задержали уже в Украине


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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