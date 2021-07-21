 

Компания Samsung представила интерьерный телевизор с экраном на 66 дюймов

21.07.2021, 16:16, Новости дня
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Новая телевизионная панель интерьерного телевизора The Serif, выпущенного в корейской компании Samsung, имеет размер диагонали 66 дюймов. Цена устройства установлена на уровне 2420 американских долларов. Об этом сообщили представители компании-разработчика во время официальной презентации.

Ранее под тем же брендом были представлены телевизоры с панелями на 55, 49 и 43 дюйма. Таким образом, новая модель оказалась самой большой в линейке.

Известно, что устройство изготовлено по технологии QLED. Разрешение картинки на экране составляет 3840 на 2160 пикселей. То есть, оно соответствует стандарту качества 4 К, отмечают эксперты. Телевизор поддерживает HDR10+ и Dolby Digital Plus. Его можно поставить на ножки или повесить на стену.



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