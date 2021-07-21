Дисплей смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra получил низкую оценку

Эксперты DxOMark решили проверить качество смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, который ранее был высоко оценен за отличные видеокамеры. Однако при проверке работы других частей гаджета специалисты были очень разочарованы.

Больше всего нареканий вызвал экран мобильного устройства. Производитель относит модель Mi 11 Ultra к флагманской категории, напоминают эксперты. Поэтому к любому узлу предъявляются повышенные требования.

Однако данный экран получил только 87 баллов, что поместило его на 12 место в общем рейтинге ныне выпускаемых флагманов. В частности, оценка была снижена из-за отсутствия надлежащей плавности при просмотре галереи изображений. Также отмечены неточность в масштабировании и другие недостатки.